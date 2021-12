Räum- und Streuplan für den Wintereinsatz in Friedrichshafen sind fertig – Werktags geht es um 4 Uhr los

Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit: Die Einsatzpläne sind fertig, Das Salzlager ist aufgefüllt, die Fahrzeuge gewartet - der Winterdienst in Friedrichshafen ist startklar für die bevorstehenden Wintermonate, teilt die Stadt in einer Pressenotiz mit.

Acht Räum- und Streufahrzeuge, fünf Schmalspurfahrzeuge und drei Kleintraktoren wurden mit Schneepflügen und Salzstreuautomaten ausgestattet. Die Salzsilos und die überdachten Lager in den Städtischen Baubetrieben sind mit 1000 Tonnen Streusalz aufgefüllt. Dazu kommen 25 Tonnen Splitt, 25 Tonnen Splitt-Salz-Gemisch, 30.000 Liter Calciumchlorid-Lösung sowie 25 Tonnen Calciumchlorid-Flocken zur Feuchtsalzmischung. Verteilt über das Stadtgebiet stehen insbesondere an Gefahrenstellen und Steigungen 72 Streugutkisten mit einem Splitt-Salz-Gemisch. Das Splitt-Salz-Gemisch in den Streugutkisten dient in erster Linie den Handkolonnen der Städtischen Baubetriebe. Zudem können Kraftfahrer das Streumaterial als Anfahrtshilfe nutzen.

Im maschinellen Winterdienst wird fast ausschließlich Feuchtsalz FS 30 verwendet. Das ist bei wenig Schnee und häufiger Glätte am wirksamsten. Um den Salzeinsatz zu minimieren, setzen die Städtischen Baubetriebe darauf, alle übergeordneten, verkehrswichtigen und gefährlichen Straßenabschnitte möglichst schnell vom Schnee zu räumen. In ökologisch besonders sensiblen Bereichen wie zum Beispiel auf der Uferparkpromenade wird ausschließlich Splitt gestreut. Bei Überwegen, Treppen, steilen Rampen und an Bushaltestellen wird ein Splitt-Salz-Gemisch verwendet.

Wenn es stark und anhaltend schneit und die Schneedecke mehr als drei Zentimeter beträgt, wird nach Räumplan gearbeitet. Bei Glätte und geringem Schneefall kommt der Streuplan zum Einsatz. In welcher Reihenfolge die Straßen geräumt werden, ist in drei Dringlichkeitsstufen eingestuft. Bei Glätte und Schneefall rücken die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe wochentags um 4 Uhr aus. Ihr Einsatz endet spätestens um 22 Uhr. An den Wochenenden und an Feiertagen beginnt der Räum- und Streueinsatz um 5 Uhr.

Zudem ist ein 24-stündiger Bereitschaftsdienst eingerichtet. Zu dessen Aufgabe gehört es, sich über die Wettervorhersagen beim Deutschen Wetterdienst auf dem Laufenden zu halten. Außerdem werden an 16 besonders sensiblen Messpunkten in der Stadt die Straßenbedingungen um 3 Uhr und um 19 Uhr kontrolliert. Wenn es notwendig ist, können die Einsatzfahrzeuge innerhalb von 30 Minuten ausrücken.

Im Winterdienst arbeiten die Mitarbeiter in zwei Schichten. In jeder Schicht sind 36 Mitarbeiter im Einsatz. Es werden acht Lastkraftwagen und Unimogs, fünf Schmalspurfahrzeuge, drei Kleintraktoren und sieben Mannschaftswagen eingesetzt. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Radwege und Radfahrschutzstreifen werden von den Baubetrieben der Stadt geräumt und gestreut.

Probleme machen den Fahrern der Räum- und Streufahrzeuge immer wieder am Straßenrand abgestellte Kraftfahrzeuge. Gerade in besonders schmalen Wohngebietsstraßen gibt es für die mit sperrigen Räumschilden ausgerüsteten Fahrzeuge oft kaum ein Durchkommen. In solchen Fällen können die Straßen nicht geräumt werden. Deshalb sollten die Autofahrer darauf achten, dass ein Durchfahrtsbreite von mindestens drei Metern verbleibt. Die Städtischen Baubetriebe betreuen ein Straßennetz von über 300 Kilometern.