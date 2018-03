Pünktlich zum kalendarischen Beginn des Frühlings startet am Sonntag der Radsportverein Freundeskreis Uphill kurz FkU, den Radtreff-FN. Zum Treffpunkt am Competence Park in FN-Ost lädt der Verein nicht nur seine Mitglieder, sondern explizit alle Rennradler der Region herzlich ein. Distanzen zwischen 80 und 120 Kilometer erwartet die Trainingsgruppe während der Saison. Gemeinschaftlich in lockerer und ungezwungener Atmosphäre möchte der Häfler Radsportverein die Fitness bis zur Mitte der Saison wieder auf ein Niveau heben, das es den Sportlern ermöglichen sollte die geplanten Highlights der Saison zu bewältigen. Denn auch dieses Jahr stehen nicht ganz einfache Ziele im Kalender des Radsportvereins. Neben einigen Touren und Rennen organisiert der FkU eine kurze und intensive Rennrad-Ausfahrt zur Partnerstadt Imperia.