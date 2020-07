Das Stadtradeln läuft noch bis 10. Juli. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/friedrichshafen möglich.

Seit 20. Juni radeln Menschen in Friedrichshafen in Teams mit. 532 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits beim Stadtradeln für Friedrichshafen registriert. Bisher haben die 54 Teams insgesamt 75 017 Kilometer zurückgelegt und somit elf Tonnen Kohlendioxid vermieden. „Das ist ein guter Zwischenstand, der zeigt, dass schon viele Menschen in Friedrichshafen auf das Fahrrad zurückgreifen“, sagt Stefan Valentin, Verantwortlicher für das Stadtradeln in Friedrichshafen.

Nach fast zwei Wochen führt das Team des Radsportvereins (RSV) Seerose mit 15 658 Kilometern vor dem Radteam der Volksbank mit 7795 Kilometern und den Radlern des Graf-Zeppelin-Gymnasiums mit 7517 Kilometern. Das Team der Stadtverwaltung liegt mit 6440 Kilometern auf Rang vier.

Noch bis 10. Juli geht es darum, die täglichen Strecken, die man mit dem Fahrrad zurücklegt, einzutragen. Wer sich noch nicht registriert hat, kann dies noch unter www.stadtradeln.de/friedrichshafen tun oder die Kilometer-Erfassungsbögen im Rathaus an der Information abholen und ausfüllen.