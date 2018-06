Radsportler: „Man darf sich nicht hängen lassen“

Überraschenden Besuch hat die SZ bekommen. Randolph Westphal kam mit seinen drei Huskies in der Redaktion vorbei. Soweit nichts Besonderes, doch Westphal hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er trotzt seinen Krebserkrankungen, erobert die Welt mit dem Rad und setzt dadurch Zeichen.

Zeichen setzen ist in der heutigen Zeit wichtig, gewinnt in einer Leistungsgesellschaft, in der für Arme, Kranke und Schwache für einige Menschen im Bewusstsein kaum noch Platz ist, zunehmend an Bedeutung. Randolph Westphal ist so jemand, der mit seinen bescheidenen Mitteln große Zeichen setzt.

Vor 20 Jahren erkrankte Westphal an schwarzem Hautkrebs, die Ärzte gaben dem begeisterten Sportler nicht mehr viel Zeit. Der 41-Jährige, der heute in Nidderau bei Frankfurt daheim ist, schnappte sich seine Huskies und sein Fahrrad und tourte damit über den gesamten Kontinent. „Ich habe schon über 164000 Kilometer zurückgelegt,“ erklärt der durchtrainierte Mann bei seinem Besuch in der SZ-Redaktion. „Ich komme gerade aus Skandinavien zurück, bin jetzt hier am Bodensee gelandet.“

Randolph Westphal möchte Aufmerksamkeit erregen, möchte zeigen, dass nach einer Krebsdiagnose das Leben noch längst nicht beendet ist oder zu Ende geht. „Man darf sich nicht hängen lassen, ich habe mich deshalb mit aller Entschlossenheit fürs Kämpfen entschieden“, betont Randolph Westphal, der mit seinen Erlebnissen in Kanada und den USA viele Krebserkrankte zu Tränen rührte. Auch den Schicksalsschlag, als ihn im Oktober 1996 ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall in Argentinien schwer verletzte – der linke Fuß konnte gerade noch gerettet werden, obwohl Westphal erst vier Stunden später gefunden wurde – verkraftete er tapfer, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. In regelmäßigen Abständen muss der Extremsportler operiert werden, weil sich in seinem linken Bein immer wieder Entzündungen bilden.

Am Bein 40 Mal operiert

„An meinem Bein habe ich schon 40 Operationen hinter mir“, erklärt Randolph Westphal. „Ich möchte mit meinen Erlebnissen den Menschen, welchen es ähnlich geht, neuen Mut machen – entweder ist das Glas halb voll oder halb leer.“ Im Falle des Mannes aus Hessen ist es mindestens halb voll. Denn kaum ist der Besuch bei der SZ zu Ende, schwingt sich Randolph Westphal wieder auf sein Rad mit dem Anhänger für seine drei Huskies. Darauf prangt übrigens auch ein Aufkleber mit „Ein Herz für Kinder“.

Randolph Westphal hat sein Schicksal, das ihm 1989 nur noch ein halbes Jahr als Lebenserwartung gab, positiv angenommen und verfolgt seither sein persönliches Motto: „Ich versuche einfach nur zu leben und betroffene Menschen auch in der Not zu positivem Denken zu bewegen.“ Sein Weg führt ihn jetzt über Ravensburg bis nach Ulm. „Mal schauen, wie weit ich noch komme.“ (tms)