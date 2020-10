Radsportler David List konstant gut

Platz sieben und zwölf beim Doppel-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien), Platz zwölf bei der Weltmeisterschaft in Leogang (Österreich) und nun Platz zehn bei der Europameisterschaft in Monte Tamaro (Schweiz): Der in Freiburg lebende Friedrichshafener David List hat auch beim nächsten Saisonhöhepunkt im Tessin ein konstant gutes Ergebnis erzielt. Somit kämpfte der Mountainbiker des Hochschwarzwälder Lexware Teams erfolgreich gegen schwindende Kräfte an.

„Die Akkus sind langsam leer“, konstatierte List im Ziel. Dem deutschen Meister im Mountainbike-Marathon fehlten letztlich ein paar Prozentpunkte, um bei der Europameisterschaft am vergangenen Wochenende noch besser abzuschneiden. Zunächst fand er sich in der Spitzengruppe ein, doch in der dritten von sechs Runden spürte er, dass er das Tempo nicht mehr halten konnte. „Ab dann wars ein Kampf gegen mich selbst“, äußerte der 20-Jährige in der Pressemitteilung vom Team Lexware. Mit Platz zehn, so List, ist er zufrieden.

Für ihn und seine Teamkollegen heißt es jetzt nochmals, Kraft zu tanken. Am kommenden Samstag steht das letzte Rennen an. Dann werden in Obergessertshausen die deutschen Cross-Country Meisterschaften ausgetragen.