Radsport: Seerose-Fahrerin ist Landesmeisterin

Dass der Radsport am See untrennbar mit dem RSV Seerose Friedrichshafen verbunden ist, zeigten einmal mehr die Vereinssportlerinnen Liane Lippert und Thalia Möller. Während die Juniorin Lippert den Titel bei den Landesmeisterschaften an den See holte, zeigte die U 17-Fahrerin Thalia Möller, dass sie mittlerweile auf Landesniveau angekommen ist.

In Kehl-Auenheim fuhren 400 Sportler aller Klassen, die Landesmeisterschaften im Einzelzeitfahren aus. Mit Lippert und Möller schickte die Seerose ihre Hoffnungsträger in die Rennen. Die Juniorinnen hatten 18,5 Kilometer zu fahren. Die Strecke führte bei Gegenwind entlang des Rheins, etwas abschüssig bis zum Wendepunkt. Danach ging es auf der anderen Straßenseite leicht steigend mit Rückenwind ins Ziel.

Liane Lippert fuhr ein gutes Rennen. Nach 27:28,66 Minuten und einem Schnitt von 40,4 Kilometern pro Stunde war die Sensation perfekt. Mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0:44 Sekunden, lag sie vor Laura Süßemilch vom RSC Biberach, die als Deutsche Bahnmeisterin die Favoritenrolle innehatte. Mit einem Rückstand von bereits 6,23 Sekunden wurde Christa Riffel vom RSV Oberhausen Dritte. Lipperts Team, der württembergische Landeskader/Team Mangertseder, stellte neben dem ersten und zweiten Platz auch die Plätze vier, fünf, sieben und neun. So gelang erneut die Präsentation als stärkste Kraft im Mädchenradsport.

In der U 17-Klasse versuchte sich Thalia Möller an ihrer ersten Landesmeisterschaft. Optimal eingestellt und ausgerüstet, war von den Betreuern geplant sie das Einzelzeitfahren als Favoritenschreck beenden zu lassen. Bis kurz vor der Wendemarke konnte sie dieser Rolle mehr als gerecht werden. Dann zahlte sie ihrer mangelnden Erfahrung Tribut. Zu schnell an die Wendemarke, zu hart angebremst, schon fand sie sich in der Wiese. Dieser Zeitverlust war nicht mehr aufzuholen. Trotzdem reichte es zum ausgezeichneten siebten Platz.