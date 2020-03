In der Friedrichstraße haben sich am Montag gegen 7.45 Uhr an einem der hinteren linken Räder eines Lastwagens die Radmuttern gelöst. Das Rad löste sich und der Lkw prallte gegen einen entgegenkommenden Bus. Der Schaden: mehrere Hundert Euro. Die fehlenden Schrauben konnten unweit der Unfallstelle aufgefunden werden. Der 33-jährige Lkw-Fahrer gab an, dass er das Fahrzeug zu Beginn der Fahrt überprüft und keine Mängel festgestellt habe. Auf seiner Fahrt nach Friedrichshafen hat er an einer nahegelegenen Tankstelle einen kurzen Stopp eingelegt. Wann und wo die Radmuttern gelöst wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.