Radlerin verletzt sich bei Sturz

Mit Kopfverletzungen ist eine 58-jährige Radfahrerin am Montag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie gegen 16.15 Uhr gestürzt war. Sie fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg neben der Teuringer Straße von Ittenhausen kommend in Richtung Friedrichshafen, als sie aufgrund Gegenverkehrs weit rechts fuhr und dabei an einem auf den Radweg ragenden Weidezaun hängen blieb, wie es im Polizeibericht heißt. Daraufhin stürzte sie zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.