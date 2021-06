Radlerin stürzt, verliert ihr Bewusstsein – und wird bestohlen

Eine 33-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Freitagabend gegen 19.25 Uhr in der Maybachstraße in Friedrichshafen nicht nur verletzt, sondern vermutlich auch noch bestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte die Frau aktuellen Erkenntnissen zufolge aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad und verlor ihr Bewusstsein. Später fiel ihrem Ehemann auf, dass der Geldbeutel, der sich in ihrer Handtasche befunden hatte, fehlte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Täter ihre Hilflosigkeit ausnutzte und den Geldbeutel stahl. Im Geldbeutel der 33-Jährigen befanden sich rund 120 Euro.