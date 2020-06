Eine 17-Jährige ist am Sonntag zur Mittagszeit in der Friedrichshafener Waltenweilerstraße mit ihrem Fahrrad gestürzt. Als sie von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte, kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich am Bein, so die Polizei. Der Rettungsdienst lieferte die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus ein.