Radlerin stürzt mit 3,3 Promille und kommt in Fachklinik

Mit einer Atemalkoholkonzentration von 3,3 Promille ist eine 43-Jährige am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Friedrichshafener Eugenstraße vom Fahrrad gestürzt. Hierbei zog sie sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung veranlassten die Beamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Da sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sehr aggressiv reagierte, wurde sie nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik eingeliefert. Zudem wird die 43-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.