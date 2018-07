Radlerin reagiert falsch

Leichte Verletzungen hat sich eine 64-jährige Radfahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Colsmanstraße zugezogen. Die Frau wollte, von der Leutholdstraße kommend, die Colsmanstraße geradeaus überqueren und achtete dabei auf die für den Stadtbus grün zeigende Ampel und nicht auf das für die Geradeausspur geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich stieß die 64-Jährige deshalb mit dem Auto eines 25-jährigen Mannes zusammen, der auf der Linksabbiegespur der Colsmanstraße bei Grün in die Leutholdstraße einbog. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter Telefon 07541/7010 zu melden.