Eine 21-jährige Rennradfahrerin ist am Dienstag gegen 6.45 Uhr am Kreisverkehr in Ailingen in ein Blumenbeet gefahren und prallte anschließend gegen ein Auto. Die Polizei vermutet, dass die Radlerin schnell unterwegs war und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Frau stürzte. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro, heißt es im Polizeibericht.