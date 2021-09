Radlerin kollidiert mit Fußgänger

Eine 42-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Zeppelinstraße mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Die Frau war in Richtung Manzell unterwegs, als es zum Kontakt mit dem entgegenkommenden Fußgänger kam. Dabei zog sie sich leichte Schürfwunden und eine Prellung zu. Der Unbekannte verletzte sich bei dem Unfall wohl leicht am Kopf. Beide Unfallbeteiligten gingen nach dem Ereignis getrennte Wege, ohne die Personalien auszutauschen. Die Polizei bittet den 70 bis 85 Jahre alten Mann nun, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.