Weil sie sich bei einem Fahrradunfall im Seewald mutmaßlich das Handgelenk gebrochen hat, musste eine 42-jährige Radfahrerin am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war dem Polizeibericht zufolge mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B 30 in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sich ein Ast in ihrem Rad verfing und sie daraufhin zu Fall kam.