Ohne Fremdeinwirkung ist am Dienstagvormittag, gegen 8 Uhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg entlang der Mühlöschstraße gestürzt. Offenbar hatte die Frau die Bremswirkung ihrer Vorderradbremse unterschätzt und war beim Abbremsen vor der Kreuzung zur Ehlersstraße über die Lenker auf die Fahrbahn geprallt. Hierbei zog sie sich Verletzungen an den Beinen sowie an den Händen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.