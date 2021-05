Radler zieht beim Streit ein Messer

Zwei Männer haben sich am Freitag in Friedrichshafen gegenseitig bedroht. Ein 20-Jähriger ging auf einem angrenzenden Fußweg in der Hochstraße, als ihm ein 34-Jähriger auf dem Fahrrad entgegenkam, teilt die Polizei mit.

Der 34-Jährige wurde auf diese Ordnungswidrigkeit angesprochen. Dabei gerieten die beiden Männer in Streit. Der 20-Jährige drohte dem 34-jährigen Radfahrer Schläge an, woraufhin der 34-Jährige ein Messer zog und den 20-Jährigen bedrohte. Beide Männer werden nun angezeigt.