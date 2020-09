Leichte Verletzungen hat ein 48-jähriger Radler bei einem Unfall am Montag gegen 19.50 Uhr in der Flugplatzstraße in Friedrichshafen erlitten. Ein 45-jähriger Autofahrer bog an einem Gebäude ab und übersah den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser zog sich bei dem Zusammenprall eine Schürfwunde zu und klagte über Schmerzen am Knie. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der Mann jedoch ab. Der Schaden beträgt 1000 Euro.