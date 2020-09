Ein 32-jährige rRadfahrer ist am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Meersburger STraße gestürzt. Ein 28-jähriger Fahrer eines zur Obsternte eingesetzten Traktors wollte aus einer Plantage kommend den Geh- und Radweg entlang der Meersburger Straße überqueren. Hierbei tastete er sich vorsichtig in den Radweg hinein. In der Annahme, der Traktor würde ihm die Vorfahrt nehmen, leitete der 32-Jährige daraufhin eine Vollbremsung ein und stürzte mit seinem Rad. Laut Polizei zog er sich Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte jedoch später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.