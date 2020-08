Radler kracht in Heckscheibe und flüchtet

Ein mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehender 18-jähriger Radfahrer hat am Sonntagabend in der Friedrichshafener Neulandstraße die Heckscheibe eines Renault Clio beschädigt. Er touchierte mit seinem Fahrrad das geparkte Fahrzeug und krachte anschließend mit seinem Kopf auf die Heckscheibe, die dabei komplett zerstört wurde. Hierbei stürzte der junge Mann und verletzte sich an der Nase. Zeugen vor Ort wollten einen Krankenwagen verständigen, was der Geschädigte jedoch ablehnte. Er entfernte sich mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Während der Unfallaufnahme durch die verständigten Polizeibeamten wurde bekannt, dass der 18-Jährige aktuell mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wird. In der Klinik gab er den Polizisten gegenüber an, dass er Betäubungsmittel konsumiert habe, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.