Radler fährt nach Unfall weiter

Nach einem Fahrradunfall am Montag gegen 21.45 Uhr, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer stürzte, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Dem jungen Pedelec-Radler war laut Polizeibericht auf dem Radweg durch den Riedlewald an der Einmündung zur Margaretenstraße ein dunkel gekleideter Radfahrer ohne Beleuchtung entgegengekommen. Der Jugendliche musste eigenen Angaben zufolge ausweichen, touchierte einen Baum und stürzte. Der Unfallgegner fuhr einfach weiter. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.