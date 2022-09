Radler fährt bei Rot und stößt mit Auto zusammen

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr ein jugendlicher E-Bike-Fahrer: Offenbar hatte er es eilig, zur Schule zu kommen und stieß in der Ravensburger Straße mit einem Auto zusammen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Jugendliche auf dem Radweg entlang der Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und überquerte die Straße Am Seewald trotz roter Ampel. Eine 42 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte bei Grün auf die Ravensburger Straße einfahren und kollidierte mit dem Zweiradfahrer. Der Radler stürzte über die Motorhaube zu Boden und zog sich dabei lediglich leichte Blessuren zu. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.