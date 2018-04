Radiologische Doppelspitze auf Zeit geschaffen

Mit einer kleinen Feier hat der Medizin Campus Bodensee (MCB) mit Dr. Dr. Rick de Graaf einen neuen leitenden Arzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie/Nuklearmedizin willkommen geheißen. Neben einer angiologisch-peripheren Kompetenz verfüge er auch über eine hohe Expertise in der Neuroradiologie heißt es vonseiten der Pressestelle des MCB.

„Diese Kombination fehlt uns im Klinikverbund Medizin Campus Bodensee in dieser Disziplin und ist für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung unserer Radiologie von elementarer Bedeutung“, so MCB-Geschäftsführer Johannes Weindel. Bis zum altersbedingten Ausscheiden von Chefarzt Prof. Dr. Kaare Tesdal wird die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie/Nuklearmedizin durch beide Spezialisten geführt und weiterentwickelt. Eine allumfassende ganzheitliche Expertise auf dem Gebiet der Radiologie kann es in Zukunft nicht mehr geben – deshalb war immer klar: „Wenn Prof. Tesdal einmal geht, brauchen wir mindestens zwei für ihn“, so Weindel.

Rick de Graaf ist Niederländer, Kaare Tesdal Norweger und Mats Wikstöm Schwede – die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie/Nuklearmedizin ist jetzt nicht nur noch internationaler geworden, sondern wird auch noch interdisziplinärer agieren.

Sichtlich stolz war Johannes Weindel darauf, mit de Graaf einen zukunftsorientierten und innovativen Spezialisten an den MCB geholt zu haben: „Wenn wir nicht die guten, die besten Ärzte haben, kommt auf Dauer kein Patient mehr ins Haus“, so der Geschäftsführer. De Graaf ist in Borger (Niederlanden) geboren, studierte an der Universität von Antwerpen (Belgien) Medizin, forschte unter anderem am Albert-Einstein-College of Medicine in New York und schloss sein Studium an der Maastrichter Universität ab, wo er ab 2005 als Assistenzarzt in der Radiologie arbeitete und habilitierte (2008). Ab 2010 war de Graaf als interventioneller Radiologe an der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Maastricht tätig.

Prof. Dr. Tesdal und Dr. Rick de Graaf haben sich bereits auf einem Kongress in New York kennengelernt und gemeinsam werden der Chefarzt und sein neuer Kollege die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen des MCB pflegen und weiter ausbauen.