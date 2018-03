Radio 7 spendiert Häflern eine kostenlose Autowäsche

Am Gründonnerstag hat sich der Verkehr auf der Teuringer Straße von der Kreuzung zur Ailinger Straße bis zur Siemensstraße nahe Bunkhofen gestaut. Der Grund: Radio 7 hat seine Hörer zu einer kostenlosen Fahrt durch den Autowaschpark Seehas in der Siemensstraße eingeladen. Yannik (rechts) von Radio 7 begrüßte jeden einzelnen Autofahrer vor der Einfahrt in die Autowaschanlage. „Welchen Radiosender hören Sie denn?“, waren dabei immer seine ersten Worte. Natürlich kannten die Häfler nur eine Antwort: „Radio 7“ bekam er von jedem Autofahrer zu hören, so auch von Nina Gipser (links). Die Aktion lockte viele Fahrer in den Autowaschpark im nördlichen Industriegebiet der Stadt Friedrichshafen. Für diese lohnte sich die Fahrt an den Rand der Stadt. Foto: ehk