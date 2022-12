Die Ausstellung „Moving Images – Radical Assemblies“ ist Anfang Dezember am Fallenbrunnen-Campus der Zeppelin Universität zu sehen gewesen. Wie können wir Radikalität neu denken? Diese Leitfrage bildete das Überthema der Ausstellung und unter ihr wurden Möglichkeiten eines radikalen sozialen Wandels künstlerisch interpretiert und aufgezeigt.

In insgesamt drei Monaten zogen die Studierenden im Rahmen eines Kurses die Ausstellung auf. Lediglich das Thema wurde vorgegeben, alles andere erarbeiteten sie sich selbst – vom Sponsoring, Marketing, der Künstler-Akquise über eine Kommunikationsstrategie bis zur Kuratierung der Ausstellungsräume.

Es wurden sechs Untergruppen gebildet, die sich alle mit Radikalität im Bezug auf unterschiedliche politische und soziale Probleme unserer Gesellschaft auseinandersetzten. Die zentralen Themen dabei waren: Kino der Arbeitendenklasse, Queerer- und Feministischer Film, Indigenität, Diaspora und Ökologie. Pro Gruppe wurde ein Ausstellungsraum konzipiert, wobei das zentrale Medium der Ausstellung das Bewegtbild darstellte.

Das Ziel der Ausstellung war es, einen Raum für Stimmen zu schaffen, die eine mögliche Zukunft maßgeblich mitgestalten könnten. Dabei wurde die Veranstaltung auch sehr gut von den Besuchenden aufgenommen. Laut eigenen Aussagen der Studierenden gab es ausschließlich positive Rückmeldungen. Vor allem die Räume zu den Themen Kino der Arbeitendenklasse und Feministischer Film kamen gut an.

Besonders zur Eröffnung am ersten Abend der Ausstellung gab es einen großen Andrang und das Event mit zwei Künstlertalks von Massimiliano Mollona und Jared Alexander, wurde von den Studierenden als großer Erfolg gesehen. Der zweite Tag war etwas ruhiger, aber konnte trotzdem erfolgreich mit einem letzten Künstlertalk und einem gemütlichen Barabend, mit Musik und Getränken an der Künstlerbar, ausgeklungen werden. Über die zwei Tage verteilt gab es ebenfalls die Möglichkeit an mehreren Führungen – auf Deutsch oder Englisch – durch die Ausstellung teilzunehmen, welche durch die Besuchenden auch sehr gut aufgenommen wurden. Trotz des Erfolgs der Veranstaltungen hätten sich die Studierenden über einen größeren Andrang von Kunstinteressierten aus ganz Friedrichshafen gefreut, welcher leider größtenteils ausgeblieben ist.