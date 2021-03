Zu einem Unfall ist es am Dienstag, 12.15 Uhr, am Bahnübergang in Manzell gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Fahrradfahrerin von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.

Der Text wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.