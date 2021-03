Radfahrerin von Auto angefahren

Vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden ist eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr in der Friedrichstraße ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Die 68 Jahre alte Radlerin war trotz des Radwegs auf der Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender BMW wegen einer roten Ampel bremsen musste. Durch die Kollision kam die Radlerin zu Fall, verletzte sich äußerlich aber nicht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.