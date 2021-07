Radfahrerin verletzt sich in Friedrichshafen bei Unfall

Mit Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin, nachdem sie am Donnerstagmittag in der Albrechtstraße in Friedrichshafen von einem Auto erfasst worden ist. Ein 45-jähriger Opelfahrer wollte im Bereich des Landratsamts von der Albrechtstraße auf einen Parkplatz fahren.

Da ein im stockenden Verkehr stehender Lastwagen die Sicht auf den Radweg behinderte, erkannte der Autofahrer die junge Pedelec-Fahrerin nicht und nahm dieser die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß fiel die 24-Jährige auf ihren Fahrradlenker und klagte in der Folge über Schmerzen im Brustbereich.