Eine 57-jährige Pedelecfahrerin hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Eriskirch und Friedrichshafen bei einem Sturz leicht verletzt., berichtet die Polizei. Die Frau hatte in einer S-Kurve die Kontrolle über ihr Rad verloren und musste aufgrund der Folgen des Sturzes zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand eher geringer Sachschaden.