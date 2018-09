Radfahrerin Liane Lippert holt bei WM Bronze

Für Radprofi Liane Lippert aus Friedrichshafen hat die Straßenrad-WM in Innsbruck mit einer Medaille begonnen. Mit ihrer Equipe Sunweb fuhr die deutsche Straßenradmeisterin Lippert im Temzeitfahren auf Rang drei. Das favorisierte Team, das im Vorjahr den Sieg errungen hatte, landete 28 Sekunden hinter dem Team Canyon-SRAM, für das Trixi Worrack (Cottbus) fährt, die zum insgesamt fünften Mal den Titel im Mannschaftszeitfahren geholt. Fünf Tage vor ihrem 37. Geburtstag triumphierte Worrack mit ihrem deutschen Team, zu dem auch die Saarbrückerin Lisa Klein gehörte, nach 54,1 Kilometer in einer Zeit von 1:01:46 Stunden. Worrack startet in Tirol zum 21. Mal in Folge bei einer WM.

Die frühere Zeitfahrweltmeisterin Lisa Brennauer (Durach) kam mit ihrer britischen Mannschaft Wiggle-High5 auf den vierten Rang. Silber holte das Team Boels Dolmans (Niederlande/+0:21).