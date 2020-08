Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 65 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen um kurz vor 11 Uhr in der Paulinenstraße in Friedrichshafen einen Knochenbruch und mehrere Schürfwunden zugezogen. Die Frau wollte laut Polizeibericht mit ihrem Mountainbike auf einen Radweg auffahren und rutschte beim Überfahren des Randsteines ab. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie in das Krankenhaus Friedrichshafen gebracht werden.