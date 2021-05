Radfahrerin bei Unfall verletzt

eine 27-jährige Radlerin ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der gleichaltrige Autofahrer wollte laut Polizeibericht von der Rotkreuzstraße auf die vorfahrtsberechtigte Straße einfahren und übersah dabei die von rechts mit zügiger Geschwindigkeit nahende Frau, die den Radweg befuhr. Während gegen den Autofahrer Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet wurden, muss sich die Zweiradfahrerin den Vorwurf gefallen lassen, dass sie den Radweg in falscher Richtung befuhr.