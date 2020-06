Beim Abbiegen auf den Parkplatz "Hinterer Hafen" in der Eckenerstraße hat am Dienstag gegen 17 Uhr eine Autofahrerin eine entgegenkommende Radlerin übersehen. Die 21-Jährige erfasste die 48-jährige Radlerin mit ihrem Auto. Die Radfahrerin verletzte sich leicht im Bereich des Oberkörpers und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto der Verursacherin entstand laut Polizeibericht ein Schaden von 2500 Euro.