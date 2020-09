Radfahrer zerrt Gehbehinderten aus dem Rollstuhl

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Radfahrer, der am Dienstag gegen 14.40 Uhr einen 53-jährigen Rollstuhlfahrer in der Äußeren Ailinger Straße in Friedrichshafen auf Höhe eines Einkaufmarkts bei einem Streit verletzt hat. Das teilt die Polizei mit.

Nach den Angaben des Mannes war er auf dem Gehweg stadtauswärts in Richtung Ailingen unterwegs, als ihm zwei Radfahrer trotz Fahrradstreifens auf dem Gehweg nebeneinander fahrend entgegenkamen.

Als der 53-Jährige die Beiden bat, den Radstreifen zu benutzen, sei es zu einem Streit mit einem der Radler gekommen. Dabei habe dieser ihn aus seinem Rollstuhl gezogen, wodurch er auf den Boden gefallen sei und sich Schürfwunden zugezogen habe.

Die Fahrradfahrer seien anschließend in Richtung Stadtmitte geflüchtet.

So sehen die Tatverdächtigen aus:

Von ihnen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Der erste ist 16 bis 20 Jahre alt, hat kurze, blonde, gewellte oder gelockte Haare, trug ein rotes T-Shirt mit heller Aufschrift und lange, dunkle Jeans. Er fuhr ein rotes, sportliches Fahrrad.

Der zweite Radler hat sein ähnliches Alter, kurze, dunkle Haare, trug ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose und hatte eine Adidas-Tasche bei sich.