Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Montagabend gegen 22.15 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Maybachstraße ins Krankenhaus gebracht. Seinen Angaben zufolge war er zuvor vermutlich in ein Schlagloch gefahren und die Fahrradkette sprang hierdurch aus ihrer Führung. Er trat daraufhin ins Leere und bekam Übergewicht nach vorne. Infolgedessen flog er über die Lenkstange seines Fahrrades und verletzte sich am Kopf. Einen Fahrradhelm trug der 19-Jährige nicht.