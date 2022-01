Radfahrer wird in Ehlersstraße von Sprinter erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr in der Ehlersstraße hat sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 43-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter bog von einem Parkplatz auf die Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden Radler. Seitlich vom Sprinter erfasst, stürzte der 58-jährige Radfahrer zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.