Radfahrer wird durch abbrechenden Ast getötet

Ein Radfahrer ist verstorben, nachdem er auf dem Strandweg zwischen Iznang und Moos von einem schweren Ast getroffen wurde. Der 68-Jährige war auf dem Weg nach Moos, teilt die Polizei Konstanz mit. Kurz vor dem Strandbad brach ein schwerer Ast aus einer Pappel nahe des Radweges ab.

Der Ast traf den Mann so unglücklich am Kopf, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb - trotz Reanimationsversuchen. Die Ehefrau des Mannes war laut Polizei ebenfalls vor Ort und erlitt einen Schock. Sie musste durch einen Notfallseelsorger betreut werden, den die Einsatzkräfte dafür verständigten.

Der Unfall wurde nicht durch Dritte verursacht

Die Polizei untersuchte den Baum nach dem Unfall. Die Beamten fanden keine Hinweise darauf, dass ein Dritter den Unfall verursachte, teilt die Polizei mit.