Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden ist ein 44-jähriger Radfahrer nach einem Unfall gegen 6.30 Uhr in der Kreuzlinger Straße in Friedrichshafen verletzte. Ein 34-jähriger Autofahrer war laut Polizei von Ailingen kommend unterwegs und scherte aus, um den vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen. In diesem Moment lenkte der 44-Jährige ebenfalls nach links, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu fahren. Trotz eines Ausweichmanövers des Autofahrers kam es zur Kollision, der Radfahrer stürzte zu Boden. Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Am Wagen entstand etwa 1000 Euro Sachschaden.