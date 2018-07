Radfahrer weicht aus und stürzt über Bordsteinkante

Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr bei einem Sturz auf der Meersburger Straße leicht verletzt. Der 51-jährige Radfahrer befuhr den Radweg laut Polizeibericht vermutlich mit hoher Geschwindigkeit ortsauswärts, als ein Autofahrer langsam aus einer Hofausfahrt in Richtung des getrennten Geh- und Radweges fuhr. Der Zweiradfahrer erschrak hierüber und wich nach links auf die Straße aus. Beim Zurückfahren auf den Radweg, blieb der 51-Jährige mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen, stürzte und prallte gegen eine Gartenmauer.

Die Verletzungen des Radlers wurden im Krankenhaus ambulant behandelt.