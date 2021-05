Radfahrer von Autotür erfasst

Mit leichten Verletzungen musste ein 39-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Montag gegen 15.15 Uhr in der Charlottenstraße von seinem Rad gestoßen wurde. Ein 34-Jähriger hatte den Zweiradfahrer beim Aussteigen aus seinem Pkw übersehen. Laut Polizeibericht öffnete er die Tür und stieß damit den 39-Jährigen, der gerade vorbeifuhr, um. Weil sich der Fahrradfahrer beim Sturz leicht verletzte, wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer eingeleitet. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.