Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Friedrichshafen

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr am Häfler Graf-von-Soden-Platz mit einem Audi kollidierte.

Laut Polizeibericht fuhr der junge Mann, ohne abzusteigen, über den Fußgängerüberweg in Richtung Barbarossastraße und stieß dabei mit dem Auto eines 64-Jährigen zusammen, der gerade den Kreisverkehr verlassen wollte. Ein Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen in eine Klinik. Während am Auto rund 2000 Euro Schaden entstand, beläuft sich dieser am Pedelec auf mehrere Hundert Euro.