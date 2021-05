Vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 54-jähriger Radfahrer, nachdem er am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Olgastraße in Friedrichshafen aus unbekannter Ursache gestürzt war. Zeugenangaben zufolge ist der Mann kurz vor dem Unfall ins Straucheln geraten und dann mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen, wie die Polizei berichet. Neben Schürfwunden zog er sich auch eine Verletzung am Kopf zu.