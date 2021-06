Leichte Verletzungen hat ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr in der Sonnenbergstraße erlitten. Der Mann touchierte eigenen Angaben zufolge die Bordsteinkante, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet.