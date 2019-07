Radfahrer streift Fußgängerin - und wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Friedrichstraße zugezogen. Der Mann hatte den Geh- und Radweg stadteinwärts befahren und berührte in Höhe des Bahnhofsplatzes eine Fußgängerin leicht bei der Vorbeifahrt. Der 55-Jährige kam daraufhin zu Fall und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fußgängerin blieb unverletzt.