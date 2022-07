Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Leicht verletzt wurde ein 40-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Straße am Flugplatz. Der 31-jährige Seat-Fahrer bog laut Polizei von der Straße in Richtung Parkplatz des Flughafen-Terminals ab und übersah dabei den auf dem Radweg von Meckenbeuren kommenden Radfahrer. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und musste aufgrund seiner Blessuren vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand rund 2000 Euro Sachschaden.