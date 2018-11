Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Colsmanstraße ums Leben gekommen. Der Mann fuhr laut Polizeibericht in Richtung Jettenhausen, kam aus bislang unbekannter Ursache nach links vom Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn. Mit seinem Kopf prallte der 70-Jährige gegen das rechte Vorderrad des Autos eines vorbeifahrenden 90-jährigen Mannes. Der Radfahrer hatte keinen Fahrradhelm getragen und wurde mit schweren Kopfverletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

