Radfahrer dellt Motorhaube ein

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montagabend auf dem Parkplatz des Bodenseecenters laut Polizei offenbar in Rage geraten. Der Radler soll kurz vor einem Toyota-Fahrer eingeschert sein, woraufhin der Autofahrer stark bremsen musste und die Hupe betätigte. Dem Autofahrer zufolge hielt der Mann daraufhin mit seinem Zweirad an, schlug kräftig auf die Motorhaube und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Durch den Schlag auf das Auto entstand eine Eindellung, heißt es im Polizeibericht.

Der Unbekannte, der als dunkel gekleidet und glatzköpfig beschrieben wird, flüchtete. Personen, die auf die Tat aufmerksam wurden oder sachdienliche Hinweise zu dem Pedelec-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.