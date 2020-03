Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr an der Uferpromenade in Friedrichshafen auf Höhe der Konzertmuschel einen Fußgänger geschlagen und beleidigt. Als der Geschädigte die menschenleere Uferpromenade filmte, wurde er von dem vorbeikommenden Radfahrer, der sich offensichtlich gestört fühlte, geschlagen und mit Kraftausdrücken beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Der Tatverdächtige ist laut einer Beschreibung etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß. Er trug eine azurblaue Softshell-Jacke mit Kapuze.