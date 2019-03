Radfahrer plädieren für Radschnellweg

Bernhard Glatthaar vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club Friedrichshafen (ADFC) und Frieder Staerke vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) haben zu einem Informations- und Diskussionsabend eingeladen. Im Fokus stand dabei die Gemeindeverbindungstraße zwischen Kluftern, Markdorf und Ittendorf, die von vielen Fahrradfahrern genutzt werde. Das gelte sowohl für Freizeitradler als auch für Berufspendler. „Allerdings fühlen sich viele Radfahrer durch zu schnelle und rücksichtslose Autofahrer gefährdet“, erklärt Glatthaar, deshalb sollte hier eine Lösung gefunden werden.

Ginge nach den gut 25 Anwesenden sollte die Strecke zum Radschnellweg werden. Das bedeutet, das dort ausschließlich Tempo 30 gefahren werden müsste oder aber für KFZ komplett gesperrt werde, mit Ausnahme von Anliegern und landwirtschaftlichem Verkehr. „Wir haben hier eigentlich schon gute Radfahrwege, nur dass bei uns noch Autos darauf fahren“, äußert Glatthaar, denn die Gemeindestraße sei zu schmal für zwei entgegenkommende Fahrzeuge, „aber auch zu schmal, dass ein Radfahrer mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand überholt werden kann“. Dabei seien dort 100 Stundenkilometer erlaubt, was ein echtes Gefahrenpotenzial für Radfahrer bedeute. Der schmale Straßenquerschnitt lässt auch kein Potenzial für einen extern angelegten Fahrradweg.

Negative Rückmeldung

Man habe die Verwaltung in Friedrichshafen bereits schriftlich auf die Gefahren und auf die Möglichkeit einer Umwidmung zur Radschnellverbindung hingewiesen, erklärte Glatthaar. Allerdings einen abschlägigen Bescheid erhalten: „Man sieht hier kein öffentliches Interesse.“

Auch der Ortsverwaltung Kluftern ist im vergangenen Oktober ein Schreiben eingereicht worden, in dem Kluftinger auf die Gefahren für Fahrradfahrer explizit hingewiesen haben. Die Fahrstrecke bezieht sich auf die Holzgasse in Kluftern die Richtung Grillplatz/Waldkindergarten führt und weiterführend in Richtung Markdorf beziehungsweise Ittendorf verläuft. Die Problematik liege darin, dass die Stadt vom Land Gelder für Gemeindewege erhält, aber nicht für Radwege, mutmaßt Glatthaar. Bernd Caesar vom Ortschaftsrat in Kluftern sagte dazu deutlich: „Das ist Nasenwasser, das sind minimale Beträge.“ Auch Walter Zacke sieht in der heutigen Nutzung eine Zweckentfremdung der Straße. Es werde dort gerast und Autofahrer nutzten die Strecke als Verbindungsweg. Dafür ist eigentlich das übergeordnete Straßennetz gedacht.

„Diese Strecke ist ein wichtiger Verbindungsweg für Radfahrer“, sagt Glatthaar. Um die Aussage belegen zu können, haben die Anwesenden beschlossen Ende Mai/Anfang Juni eine Zählung durchzuführen. Von Kluftern (Grillplatz) aus Richtung Markdorf soll an der ersten Abbiegung Richtung Bürgberg eine Zählstelle eingerichtet werden. Jeweils an einem Wochentag und an einem Tag am Wochenende werden dann sowohl KFZ, Fahrradfahrer als auch Fußgänger gezählt. Bernhard Glatthaar wird die Ergebnisse mit einer anerkannten Software auswerten, so dass ein repräsentatives Ergebnis zustande komme. Der Wochentag sei deshalb wichtig, um die Fahrrad fahrenden Berufspendler zu erfassen. „Außerdem erhoffen wir uns, dass im Falle eines Radschnellweges mehr Berufstätige auf das Rad umsteigen“, bringt Frieder Staerke ein.

Nach Auswertung der Zählung ist des Weiteren eine Fahrraddemo im Frühsommer geplant. Wo und wann wird noch bekannt gegeben.