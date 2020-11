Radfahrer flüchtet vergeblich vor Polizeikontrolle

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Friedrichshafener Albrechtstraße dabei beobachtet worden, wie er während der Fahrt mit einem Handy telefonierte. Offensichtlich hatte er ein schlechtes Gewissen, schreibt die Polizei. Denn als die Beamten den Mann auf sein Fehlverhalten ansprachen und kontrollieren wollten, stieg dieser zwar zunächst kurz von seinem Rad ab, schwang sich dann aber plötzlich wieder auf den Sattel und trat in die Pedale.

Weitere Anhaltesignale der im Streifenwagen verfolgenden Polizeibeamten sowie Blaulicht und Martinshorn ignorierte er, bis er nach kurzer Hinterherfahrt in der Rätikonstraße schließlich aufgab und sich stellte. Das zu erwartende Bußgeld für die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt wird nun mutmaßlich um ein weiteres wegen Nichtbeachten von polizeilichen Zeichen und Weisungen ergänzt.